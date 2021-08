Życzenia dla TVN24 od mieszkańców Wrocławia

TVN24 obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji życzenia dla stacji złożyli w sobotę mieszkańcy i turyści przebywający we Wrocławiu. - Wszystkiego najlepszego, żebyście dalej realizowali misję, bo to wy tak naprawdę realizujecie prawdziwą misję telewizji publicznej - mówili widzowie TVN24 przed kamerą.

