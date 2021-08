20 lat TVN24. Piotr Wolański i Rafał Warchoł o pracy w TVN24

Jak wygląda praca zespołu realizacji?

- Zespół realizacji, czy realizatorzy wizji są odpowiedzialni za to, jak wyglądasz w telewizji, jak cię pokazujemy. Jesteśmy ostatnim ogniwem, ostatnim guzikiem, który naciskamy - opowiadał szef zespołu realizacji TVN24 Piotr Wolański. Dodał, że realizatorzy dźwięku dbają o dźwięk, a wizji o to, żeby było dobre światło.

Czym zajmuje się dział oprawy?

- Wybory to zawsze dla nas jest największe wyzwanie i taki największy skok technologiczny i krok do przodu. Do każdych wyborów staramy się przygotować coś nowego, a to jest trudne teraz, bo naprawdę ta technologia poszła bardzo do przodu - mówił.