Życzenia od widzów TVN24. Dziękujemy, że jesteście z nami

Widzowie mieli okazję złożyć życzenia TVN24 i przekazać nam do kamery, co myślą o naszych programach. - Najlepszych newsów, największej oglądalności - powiedział jeden z widzów. - Proszę, żeby stacja była do końca świata i jeszcze dzień dłużej - mówiła jedna z kobiet, przekazując życzenia urodzinowe stacji.