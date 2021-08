Chris Hadfield, pierwszy Kanadyjczyk, który odbył spacer w kosmosie, w "Rozmowach na 20-lecie" w TVN24

To być może najsłynniejszy współczesny astronauta. Choć siłą rzeczy należy do elity - i tak się w niej wyróżniał. Bo nikt w kosmosie nie był tak aktywny w mediach społecznościowych. Nikt inny tak fascynująco nie przybliżał nam tajemnic przestrzeni kosmicznej. No i nikt inny nie zagrał w kosmosie piosenki Davida Bowiego, której wykonanie wzbudziło zachwyt samego artysty. Ale Kanadyjczyk Chris Hadfield dzieli się nie tylko swoją spektakularną pasją, wiedzą i entuzjazmem. Dzieli się też refleksjami - na temat ludzkości. Taką bowiem perspektywą i spojrzeniem niewielu może się pochwalić. W cyklu "Rozmów na 20-lecie" rozmawia z nim Michał Sznajder.