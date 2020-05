Czy ze zwolnienia ze składek można skorzystać, gdy zostały już uregulowane? ZUS wyjaśnia

Zwrot nadpłaty

Kto może skorzystać?

ZUS przypomina, że ze zwolnienia ze składki ubezpieczeniowej za marzec mogą skorzystać: płatnicy, którzy byli zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek (we wskazanych w ustawie okresach) i zgłosili do ubezpieczeń poniżej 10 osób według stanu na wskazany w przepisach dzień (w wysokości 100 proc. należnych z deklaracji rozliczeniowej składek); płatnicy, którzy byli zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek (we wskazanych w ustawie okresach) i zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 osób według stanu na wskazany w przepisach dzień (w wysokości 50 proc. należnych z deklaracji rozliczeniowej składek).