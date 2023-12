Rządzący chcą "wyłączyć TVP PiS", opozycja twierdzi, że to zamach na "wolne media"

Zdrojewski: naruszały nie tylko obyczaje, ale też podstawowe standardy

Szczucki: zamach na wolne media

W jego ocenie KO przygotowała "zamach na wolne media". - Co chcecie ukryć, dokonując zamachu na media publiczne? Jakie działania chcecie przeprowadzić pod osłoną mgły i nocy? - pytał Szczucki. Wskazywał, że w państwie demokratycznym media kontrolują władzę i zarzucił koalicji rządzącej, że chce, by to władza kontrolowała media. Przekonywał, że dziś media publiczne to czwarta władza, która jest niezależna od pozostałych trzech władz.