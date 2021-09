Donald Tusk proponuje zmianę konstytucji. Małgorzata Kidawa-Błońska komentuje

P.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas konwencji partyjnej zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, by wpisać do konstytucji zapis, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich. Do tej propozycji odniosła się w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - My sobie nie zdajemy sprawy, ale może przyjść taki wieczór w Sejmie, że PiS jednym głosowaniem wyprowadzi nas z Unii Europejskiej - oceniła.