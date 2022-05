Zmarł Bo Hopkins, aktor znany między innymi z "Dynastii", "Aniołków Charliego" czy "American Graffiti". Miał 80 lat

Skąd wziął się Bo Hopkins

Bo Hopkins urodził się 2 lutego 1938 r. w stanie Karolina Północna w USA. Jego pełne nazwisko to William Mauldin Hopkins. Gdy miał dziewięć miesięcy, został adoptowany. Gdy miał dziewięć lat, był świadkiem śmierci swojego przybranego ojca, który również zmarł na zawał. Z nowym partnerem matki się nie dogadywał, często uciekał z domu. W końcu zamieszkał z dziadkami. To tam dowiedział się o adopcji i w wieku 12 lat poznał biologiczną matkę oraz przyszywane rodzeństwo.

Jako nastolatek zaciągnął się do armii. Należał do 101 Dywizji Powietrznodesantowej, przez dziewięć miesięcy służył w Korei. Po powrocie do Stanów ożenił się i został ojcem, ale gdy zapragnął zostać aktorem, przeciwna temu żona porzuciła go, zabierając ze sobą ich córkę Jane.