Zamieszanie wokół Złotych Globów. Część dziennikarzy grozi bojkotem

czytaj dalej

O przyszłości Strefy Gazy, przejściu do mniej intensywnej fazy wojny i powrocie do koncepcji utworzenia państwa palestyńskiego rozmawiali w poniedziałek szefowie resortów obrony USA i Izraela. Lloyd Austin zastrzegł, że nie przybył do Tel Awiwu, by "dyktować terminy lub warunki". Amerykański oficjel spotkał się również z premierem Benjaminem Netanjahu.