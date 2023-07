Awantura na otwarciu drogi ekspresowej. "Dziękujemy za ring, który nie ma zjazdu do Łodzi"

Kierowcy od dzisiaj mogą jeździć 16-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do Emilii pod Zgierzem. Na otwarciu trasy pojawili się między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister kultury Piotr Gliński i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Chwilę po tym, jak skończyły się przemówienia polityków PiS, podeszli do nich łódzcy samorządowcy i pytali o inwestycje w mieście, takie jak budowa tunelu pod Łodzią. Doszło do awantury.

Łódź pierwszym miastem z ringiem autostradowo-ekspresowym

- Zakończona została budowa obwodnicy Łodzi. To obwodnica pierwszego dużego miasta w Polsce, która została dokończona. To olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców regionu, ale także dla komunikacji ogólnopolskiej z uwagi na centralne położenie Łodzi. To naprawdę dobra informacja - mówił minister kultury Piotr Gliński. Z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że Łódź jest pierwszym miastem w kraju z pełnym ringiem autostradowym, ale - jak zapowiedział - niebawem pełną obwodnicę ma mieć też Kraków, a następnie Szczecin i Warszawa. - To przede wszystkim dobra informacja, że drogi w tym regionie kraju stają się coraz bezpieczniejsze. Niedawno oddaliśmy do użytku autostradę A1 na południe od Łodzi, niebawem tunel kolejowy stanie się rzeczywistym elementem systemu komunikacyjnego aglomeracji łódzkiej, a szczególnie systemu transportu kolejowego w Polsce. Te i podobne inwestycje realizowane są w każdym regionie naszego kraju - podkreślał.

Awantura na otwarciu drogi ekspresowej S14 TVN24

Awantura z samorządowcami z Łodzi

Po zakończeniu uroczystości związanych z oddaniem odcinka drogi S14 do polityków PiS podeszli łódzcy samorządowcy. Przewodniczący rady miasta Marcin Gołaszewski, radny Mateusz Walasek i Bartosz Domaszewicz. "Podziękowali" ministrowi infrastruktury między innymi za brak węzła Łódź-Teofilów. - Dziękujemy za ring autostradowy, który nie ma zjazdu do Łodzi, to są podziękowania w imieniu mieszkańców - mówił do Andrzeja Adamczyka Marcin Gołaszewski. Radny KO Mateusz Walasek próbował zapytać o tunel średnicowy budowany pod Łodzią. - Może pan minister odpowie nam, kiedy przestanie nam zalewać aleje Włókniarzy? Kiedy przestanie wydobywać się stamtąd piana, bo tramwaje przez to nie jeżdżą - wskazywał radny. Minister infrastruktury na pytania nie odpowiedział. Rozmawiać z przewodniczącym rady miejskiej próbował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. - Ja panu coś powiem, naprawdę państwa wkład do tej inwestycji nie jest imponujący, dzisiaj apogeum tego przeżywamy, dziękuję - powiedział Rau. Po rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Marcin Gołaszewski zaczął głośno dyskutować z radnymi PiS w radzie miejskiej.

Przypomnijmy, że węzeł powstał, ale nosi nazwę Aleksandrów Łódzki i można z niego zjechać tylko w kierunku tego miasta. W kierunku Łodzi nie. Jednym z wymogów, żeby zjazd do stolicy województwa łódzkiego powstał, jest remont ulicy Szczecińskiej, którą dojedzie się do ekspresówki. Długo trwały przepychanki między rządem a miastem, o to, kto ma finansować remont tej ulicy.

Ostatecznie w lutym podpisano porozumienie między Łodzią i GDDKiA o połączeniu węzła Aleksandrów Łódzki z ulicą Szczecińską. W ramach tego dyrekcja wybuduje dwujezdniowy łącznik, a miasto rozbuduje ulicę Szczecińską. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji.

Awantura na otwarciu drogi ekspresowej S14 TVN24

Awantura na drodze ekspresowej S14 TVN24

Nowy odcinek S14 ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny o nawierzchni bitumicznej. Wartość kontraktu, który zrealizowała chińska firma Stecol Corporation, wyniosła 811 milionów złotych. Budowa dwóch odcinków S14 została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą 903,6 mln zł.

