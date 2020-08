Waszczykowski: Rau ma duże obycie międzynarodowe

Zbigniew Rau zastąpi Jacka Czaputowiczana stanowisku szefa polskiej dyplomacji. - To jest oczywiście wybitny, bardzo wytrawny profesor prawa. Ma duże obycie w sprawach międzynarodowych - komentował wybór Raua europoseł PiS Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. Nominacje komentowali też politycy opozycji i obozu rządzącego.

Europoseł PiS Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, pytany w programie "Tak jest" w TVN24, czy Rau jest dobrym kandydatem, stwierdził, że "to jest decyzja premiera".

- Cieszę się, że to jest kolejny łodzianin, który w Warszawie będzie pełnił wielką funkcję - stwierdził Waszczykowski, dodając, że Rau ma wiele zalet.

- To jest oczywiście wybitny, bardzo wytrawny profesor prawa. Ma duże obycie w sprawach międzynarodowych. Wiele lat spędził za granicą - jako stypendysta, jako wykładowca. A więc ma duże doświadczenie życiowe w obyciu za granicą - zauważył europoseł.

Według byłego szefa MSZ, być może "to wszystko zdecydowało w gabinecie premiera o postawieniu na tego kandydata".

- Podzielam tutaj opinię pana premiera, że nowy minister będzie dysponował budżetem i pieniędzmi wokół niego olbrzymimi - to jest sto kilkadziesiąt miliardów złotych. Może warto w takiej sytuacji pokusić się o ekonomistę - uznał Waszczykowski.

Morawska-Stanecka: wygłaszane poglądy nie będą wzmacniać jego pozycji

Zmianę na stanowisku kierownictwa resortu spraw zagranicznych komentowała w "Tak jest" wicemarszałek Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. - Zmienianie ministra spraw zagranicznych w sytuacji, gdy 250 kilometrów od Warszawy jest bardzo gorąco i kiedy trzeba podejmować szybkie decyzje, jest bardzo nieroztropne - powiedziała, nawiązując do protestów na Białorusi.

Senator powiedziała w programie, że poglądy Raua mają "bardzo duże znaczenie w kwestii postrzegania tego ministra przez ministrów innych krajów". - To nie będzie wzmacniać jego pozycji na arenie międzynarodowej, wręcz przeciwnie - zaznaczyła. - Nie wyobrażam sobie, że taki minister, z takimi wygłaszanymi poglądami, będzie mógł dobrze reprezentować interesy Polski na arenie międzynarodowej - stwierdziła.

Joński: Rau, jako wojewoda, dał się poznać ze złej strony

W TVN24 zmiany w resorcie spraw zagranicznych komentował także poseł Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Joński. Pogratulował on Rauowi, jednak zaznaczył, że jest "pełen obaw". Joński, jako poseł z Łodzi, komentował także sprawę pod kątem dokonań Raua jako samorządowca. Nowy minister spraw zagranicznych w latach 2015-2019 był bowiem wojewodą łódzkim. - Przez cztery lata, jak był wojewodą, dał się poznać niestety ze złej strony. Zasłynął między innymi zmianą Placu Zwycięstwa, na siłę i wbrew mieszkańcom, na plac Lecha Kaczyńskiego - wymienił, przypominając, że decyzja ta została potem cofnięta.

Joński dodał, że "najpoważniejsze zarzuty" były przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, gdy Rau "oświadczył na konferencji prasowej, że jeśli wybory w Łodzi wygra Hanna Zdanowska, to on będzie robił wszystko, żeby je unieważnić i nie dopuścić jej do tej funkcji". Hanna Zdanowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zdobyła wówczas w I turze głosowania 70,22 procent głosów.