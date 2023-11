Zandberg: Razem poprze rząd, ale nie wejdzie do niego

Umowa koalicyjna bez postulatów Razem

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie partii: "Rada Krajowa Lewicy Razem, po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji programowych, upoważniła posłów Razem do głosu za wotum zaufania dla rządu. Rada podjęła także decyzję o tym, że Razem nie wejdzie do rządu. Decyzja została podjęta przygniatającą większością głosów, przy 4 głosach wstrzymujących".

"Praktycznie jednogłośna decyzja"

- Niestety nie udało nam się przekonać partnerów, żeby takie rozwiązania w tej umowie (koalicyjnej) się znalazły, one są dla nas kluczowe, bo żeby wziąć odpowiedzialności za ministerstwo, musimy mieć środki do tego, żeby realnie wdrażać te programy - powiedział. - Nie możemy wziąć odpowiedzialności za te ministerstwa, które są dla nas kluczowe, dlatego Razem nie wyśle swoich polityków do Rady Ministrów, Razem nie wejdzie do tego rządu, natomiast wesprze jego powołanie, wesprze wotum zaufania - powiedział.