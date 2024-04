Adwokat: to nie jest obstrukcja

- Nie jest to z mojej strony żadna obstrukcja. Jeśli z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje się, że zachodzi kolizja terminów lub jest inny ważny powód, to sąd może uwzględnić wniosek o odwołanie terminu. Tak się stało w tym przypadku – zaznacza adwokat, informując że rozprawa została zaplanowana na 16 maja na godz. 10.

Chodziło o to, że miał on być mieszkańcem nie Zamościa, a pobliskiego Sitańca, czego dowodem miało być nagranie wideo. Radny twierdził, że to nieprawda, a nagranie przedstawiające jego z rodziną przed posesją w Sitańcu zostało zrobione z ukrycia przez prezydenta Wnuka kamerą samochodową. Prezydent temu zaprzeczał, twierdził, że nagranie otrzymał od innej, nieznanej osoby i przekazał je przewodniczącemu rady.

Prokuratura twierdzi, że prezydent zeznał przed sądem nieprawdę

Sprawa trafiła do sądu, prezydent oskarżył radnego o zniesławienie. W lipcu 2018 roku sąd uniewinnił jednak radnego uznając, że jego wypowiedzi były prawdziwe. Pełnomocnik radnego złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące składania fałszywych zeznań przez prezydenta.

Jak w lutym informowała nas prokurator Krystyna Gołąbek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach (Sąd Rejonowy w Zamościu odmówił zajęcia się tą sprawą – przyp. red.), prezydent został oskarżony o to, że dwukrotnie składając jako świadek zeznania przed sądem, zeznał nieprawdę oraz zataił prawdę "co do okoliczności i daty wejścia w posiadanie nośnika pamięci pendrive oraz daty zapisu tego nagrania wideo w sytuacji, gdy nagranie to zostało wykonane z urządzenia rejestrującego umieszczonego w użytkowanym przez oskarżonego samochodzie".