Pożar podczas operacji spowodował oparzenia u pacjenta. Jest akt oskarżenia wobec lekarza

Podczas operacji w szpitalu w Zamościu (woj. lubelskie) doszło do oparzenia skóry 78-letniego pacjenta. Prokuratura zarzuca lekarzowi nieumyślne niezachowanie zasad ostrożności. Biegli stwierdzili, że nie odczekał aż na ciele pacjenta wyschnie środek dezynfekujący na bazie alkoholu, a iskra powstała po użyciu przez niego elektrycznego noża chirurgicznego. Lekarz nie przyznaje się do winy. Szpitala stanął w jego obronie.

Akt oskarżenia przygotowany przez prokuraturę okręgową dotyczy zdarzenia z marca 2022 roku, kiedy to podczas operacji przeprowadzanej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła w Zamościu, doszło do pożaru, w wyniku którego 78-letni pacjent doznał oparzeń.

- Z ustaleń wynika, że lekarz przygotowując pole operacyjne (czyli fragment ciała pacjenta – przyp. red.) zdezynfekował je środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Pole nie było odpowiednio suche więc folia obłożenia chirurgicznego (czyli jednorazowej serwety operacyjnej z otworem lub wycięciem – przyp. red.) nie przylegała szczelnie do skóry – mówi nam prokurator Anna Rębacz, rzeczniczka zamojskiej prokuratury.

Powstała iskra

Dodaje, że gdy lekarz użył diatermii chirurgicznej (czyli noża stosowanego w chirurgii do cięcia przy pomocy prądu elektrycznego – przyp. red.) powstała iskra, która spowodowała zapalenie się pod folią oparów ze środka dezynfekującego i powstaniu na skórze pacjenta oparzeń.

Poparzenia nie zagrażały życiu pacjenta

Co zresztą potwierdza prokuratura. – Zabieg, podczas którego doszło do poparzenia był kontynuowany. Operacja się udała. Poparzenia nie spowodowały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy też zgonu pacjenta. Nie ma podstaw do przypisania lekarzowi błędu medycznego – zaznacza Anna Rębacz.