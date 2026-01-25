Zamość Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Młody mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów w Zamościu i wtargnął za ladę. "Zagroził ekspedientce, że zrobi jej krzywdę i zażądał otworzenia kasetki z pieniędzmi" - pisze w komunikacie podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Grozi mu do 15 lat więzienia Źródło: KMP Zamość

Uciekł bez pieniędzy

Między napastnikiem a ekspedientką doszło do przepychanki. 26-latka wezwała na pomoc, znajdującą się na zapleczu sklepu, właścicielkę. To spłoszyło mężczyznę. Uciekł. Nie zrobił krzywdy ekspedientce, nic też nie ukradł.

Policjanci zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu, zarówno ze sklepu, jak i z okolicznych ulic.

Chciał zmylić pościg, zmieniał ubranie

"Na ich podstawie krok po kroku odtworzyli trasę, którą poruszał się sprawca" - zaznacza podkom. Krukowska-Bubiło.

Sprawdzali kolejne informacje, docierali do nowych ustaleń i weryfikowali każdy szczegół mogący doprowadzić do identyfikacji napastnika. Ustalili, że mężczyzna - by zmylić śledczych - kilka razy zmieniał ubranie.

Trafił na trzy miesiące do aresztu

Po kilku dniach policja zatrzymała podejrzanego 19-latka z Zamościa. Usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Został tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowany.

Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: "Musimy dalej współpracować, to nasz wspólny interes"