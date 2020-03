Zamknęli SOR po wykryciu koronawirusa u pacjenta. Są wyniki objętych kwarantanną

"Mamy wyniki wszystkich testów (ponad 150) pacjentów i personelu naszego szpitala pozostającego dotychczas w kwarantannie. Wszystkie wyniki są ujemne. To znaczy, że nie stwierdzono obecności koronawirusa" - napisano w sobotę po południu na facebookowym profilu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary.

O zamknięciu tamtejszego oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii z ok. 50 pacjentami po tym, gdy u jednego z nich potwierdzono koronawirusa, placówka informowała w czwartek. Zamknięto też szpitalny oddział ratunkowy, przez który przeszedł przyjmowany do szpitala pacjent.

SOR może wrócić po weekendzie

"Szpital dołoży wszelkich starań, by Szpitalny Oddział Ratunkowy wznowił swoją pracę na początku tygodnia" - zadeklarowali w sobotę przedstawiciele placówki. "Personel i pacjenci będący w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddział Diabetologii i Chorób Metabolicznych z Pododdziałem Stopy Cukrzycowej, mogący mieć bezpośredni kontakt z pacjentem, w dalszym ciągu objęci będą kwarantanną na do czasu wykonania ponownych testów" - dodali.

Jeszcze w czwartek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński sygnalizował, że chodzi o pacjenta w średnim wieku, sosnowiczanina, który miał pracować na budowie poza woj. śląskim i mieć kontakt z wieloma osobami; nie było informacji, aby miał on przebywać ostatnio za granicą, czy spotykać się z kimś z zagranicy.

Wobec kwarantanny w SOR-ze i na internie szpitala św. Barbary, w ostatnich dniach to Sosnowiecki Szpital Miejski przejął główne funkcje zabezpieczenia mieszkańców miasta. Władze miasta zaapelowały jednocześnie, aby nie zgłaszać się bezpośrednio do placówek ochrony zdrowia, także przychodni, poza sytuacjami szczególnymi.

Jeden z największych szpitali w województwie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu to jeden z największych szpitali w woj. śląskim i kluczowy szpital ratunkowy - trafia tu większość ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i górniczych w regionie. Obecnie - do czasu ponownego otwarcia SOR-u - osoby poszkodowane w wypadkach są kierowane do innych placówek.