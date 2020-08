Zakopane zdecydowało: dzieci nie pójdą na razie do szkoły

Stacjonarna nauka w szkołach w Zakopanem rozpocznie się 28 września - poinformowano na oficjalnej stronie miasta. Samorząd zadecydował, że do tego czasu zajęcia będą odbywać się zdalnie, nie wiadomo jednak, czy decyzja była konsultowana z sanepidem. Obecnie powiat tatrzański jest w tak zwanej żółtej strefie, gdzie odnotowano podwyższoną liczbę osób zakażonych koronawirusem.

1 września nie będą organizowane żadne uroczystości rozpoczęcia roku. Do szkoły przyjdą jedynie uczniowie klas pierwszych - tylko z jednym rodzicem. - Nie będzie dużego rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkamy się przed ekranami komputerów i od 1 września rozpoczniemy naukę zdalną - poinformowała w środę podczas popołudniowej konferencji prasowej wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Decyzja "była konsultowana"

"Decyzja ta była szeroko konsultowana ze środowiskiem zakopiańskich dyrektorów, nauczycieli, lekarzy i rodziców. Powrót do szkoły 1 września może skutkować gwałtownym wzrostem zachorowań, a tym samym paraliżem całego systemu edukacji w naszym mieście" - czytamy w komunikacie. Nie ma w nim informacji, czy decyzja włodarzy Zakopanego była konsultowana z lokalnym sanepidem, a według wytycznych ministerstwa edukacji - powinna być.

Jak będzie wyglądała nauka po 28 września? Ma się odbywać w maksymalnym rygorze sanitarnym. "Każda placówka dysponować będzie środkami ochrony osobistej: maseczkami, płynami do dezynfekcji rąk, rękawiczkami i przyłbicami oraz środkami do dezynfekcji powierzchni. W każdej szkole i przedszkolu wydzielone zostanie pomieszczenie, tzw. izolatka, która będzie wykorzystana w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych".

Łącznie w powiecie tatrzańskim zakażenie potwierdzono do tej pory u 246 mieszkańców, a w ubiegłym tygodniu zakwalifikowano go do strefy żółtej.