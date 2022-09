Zakopane wprowadza nocną prohibicję. Po 23 w sklepach nie będzie można kupić alkoholu

"Taksówkarze boją się jeździć po zmroku"

Straż miejska: coraz więcej szkła w przestrzeni miasta

Pełniący obowiązki komendanta zakopiańskiej straży miejskiej Marek Trzaskoś podkreśla, że uchwalony przez radnych zakaz to z perspektywy mundurowych "bardzo dobra decyzja". - Zakłócanie ciszy nocnej, śpiewy, przepychanki, libacje to zdarzenia, które obserwujemy regularnie. Turyści uprzykrzają życie mieszkańcom, ale i innym turystom, którzy przyjechali do Zakopanego, by zakosztować piękna naszego regionu. Jest niedaleko Krupówek sklep całodobowy, do którego zarówno my, jak i policjanci, regularnie jesteśmy wzywani w sprawie głośnie zachowujących się grup. Mam nadzieję, że dzięki uchwale takich sytuacji będzie dużo mniej - ocenia Trzaskoś.