Zapłacił uczniowi i poszedł za nauczycielem. Brutalnie go zamordował

To dwaj licealiści w wieku 14 i 15 lat wskazali zabójcy Samuela Paty'ego, nauczyciela podparyskiej szkoły. Taką informację podał francuski prokurator do spraw terroryzmu Jean-Francois Ricard.

Zamachowiec wypłacił następnie sumę obiecaną licealiście i ruszył za nauczycielem. Według Ricarda powiedział wcześniej uczniom, że zamierza "upokorzyć i pobić" Paty'ego, aby zmusić go do przeproszenia za pokazanie uczniom karykatur Mahometa.

"Związek przyczynowy"

"Około 15 śledztw"

Wśród osób, które prawdopodobnie zostaną postawione w stan oskarżenia, jest Brahim C., ojciec jednej z uczennic; śledczy oceniają, że to on prawdopodobnie wydał na nauczyciela "fatwę”, edykt religijny obowiązujący muzułmanów, co mogło skłonić Azanowa do zabójstwa.