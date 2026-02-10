Z Polski 2050 do Lewicy? Partia "będzie otwarta na to", choć jest jedno "ale"

Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy i sekretarz stanu w kancelarii premiera, w programie "News Michalskiego" odniosła się do wciąż napiętej sytuacji w Polsce 2050. Podkreśliła, że liczy, że nowej przewodniczącej uda się zażegnać wewnętrzne spory w partii. Skomentowała też możliwe przejście części posłów Polski 2050 do Lewicy oraz walkę Pełczyńskiej-Nałęcz o stanowisko wicepremierki. Artykuł dostępny w subskrypcji
