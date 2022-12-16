Висока інфляція в Польщі. Останні дані

Інфляція в листопаді 2022 року становила 17,5 відсотка в річному обчисленні, повідомило Головне статистичне управління (GUS). Це більше, ніж повідомлялося в так званій швидкій оцінці. Для порівняння, у жовтні інфляція становила 17,9% у річному обчисленні. Уточнені дані свідчать, що пальне подорожчало порівняно з аналогічним періодом минулого року на 109,1 відсотка, цукор - на 92,6 відсотка.

Інфляція досягла рівня, якого не було з 1997 року, тобто 25 років тому. В кінці листопада Головне статистичне управління в так званій швидкій оцінці повідомило, що інфляція минулого місяця склала 17,4 відсотка у порівнянні цього і минулого року.

У відомстві зазначили, що порівняно з попереднім місяцем ціни на товари та послуги зросли на 0,7 відсотка.

Інфляція в Польщі - листопад 2022

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, найбільше за рік подорожчало житло - на 23,2 відсотка та харчування - на 23 відсотки. Ціни в транспорті стали вищі ніж рік тому на 14,4 відсотка, у ресторанах і готелях - на 18,6 відсотка, а в сфері відпочинку та культури - на 14,2 відсотка.

Inflacja w Polsce PAP/Maciej Zieliński

Уточнені дані свідчать, що пальне подорожчало на 109,1 відсотка за рік. Газ подорожчав на 26,4 відсотка, теплова енергія - на 29,6 відсотка. За солярку також платимо значно більше, ніж за аналогічний період минулого року - на 31,2 відсотка.

За даними Головного управління статистики, у річному порівнянеі цукор подорожчав на 92,6 відсотка. На 42,2 відсотка треба заплатити більше за борошно, а на 39,7 відсотка - за м'ясо птиці.

У топі продуктів, які найбільше подорожчали, також молоко - річне зростання на 38,1 відсотка, рослинні жири - 38,8 відсотка вгору, тверді й м'які сири - на 29,2 відсотка та яйця - 25,8 відсотка. Риба та морепродукти подорожчали на 23,5% у річному вимірі.

Крім того, за даними Головного статистичного управління, любителям кави доводиться платити за неї на 22,6 відсотка більше ніж в той сам час минулого року.

Inflacja w Polsce. O ile wzrosły ceny w sklepach? TVN24

Інфляція в Польщі - коментарі

На думку економістів PKO BP, нові дані свідчать про те, що "енергетичний шок слабшає". "Остаточні дані Головного статистичного управління: інфляція ІСЦ у листопаді 17,5% р/р. Зменшення з 17,9% р/р у жовтні в основному відбулося через падіння цін на паливо", - написали вони в Twitter.

Економісти Bank Pekao також відзначили падіння цін на пальне. "Інфляція за листопад, однак, дещо підвищилася в остаточній оцінці до 17,5% р/р, варто відзначити перше за багато місяців падіння цін на пальне (-1,8% за місяць). Дезінфляцію розпочинають поки що не базові чинники - базова інфляція прискорилася в листопаді приблизно до 11,4% в річному вимірі", - читаємо в їхньому дописі у Twitter.

Економісти mBank відзначили, що розбіжності між попередніми та остаточними даними не є чимось незвичайним. "Такі зміни трапляються, і вони абсолютно нормальні. Гірша інформація надходить щодо базової інфляції (зростання з 11,0 відсотка до 11,4 відсотка). Тут, однак, наробив шкоди зв'язок (+1,3 відсотка за місяць. Без нього показник був би, можливо, 11,2 відсотка ." - зазначили вони.

За даними Польського економічного інституту "на початку 2023 року інфляція знову прискориться". "Це стане наслідком підвищення ставок ПДВ на електроенергію, газ і паливо. Крім того, низькі запаси нафти в США і напружена геополітична ситуація, ймовірно, сприятимуть зростанню цін на енергетичну сировину", - прогнозують представники PIE. На їхню думку, "пік інфляції припаде на лютий - становитиме 20,5 відсотка".

З іншого боку, вони очікують "уповільнення росту цін на продукти". "Сільськогосподарська сировина дешевшає на світових ринках. Індекс FAO також має тенденцію до зниження, що повинно вплинути на внутрішні ціни в першому кварталі. Темпи змін залежатимуть від так званої зернової угоди між ООН, Україною, Росією і Туреччиною", - зазначили вони.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes