Wyprzedzanie na zakazie i skrzyżowaniu. Niebezpieczne manewry kierowcy tira

- Czołg jest doskonałym środkiem walki, ale potrzebuje odpowiedniego środowiska do skutecznego działania - powiedział generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując umowę na zakup tysiąca czołgów K2 z Korei Południowej. Zaznaczył, że skala zamówienia jest "nieprawdopodobna", a zakup "historyczny", jednocześnie zwracając jednak uwagę na to, jak błędy Rosjan doprowadziły do utraty ich najlepszych jednostek na Ukrainie. Generał podkreślił, że Polska ma "najlepiej rozbudowany w Europie sektor budowy artylerii" i powinna w niego inwestować.