Szczecin. BMW wjechało w przystanek tramwajowy

Mam takie wrażenie, że gdyby nie kontrole poselskie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to dalej trwałyby takie pozorne kontrole, tak zwane audyty i nikt by się nie dowiedział o tym, że 26-latek chciał wyłudzić 55 milionów złotych i biznesmen powiązany z rodziną Jacka Żalka, kolejne 123 miliony - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Odniósł się także do ostatniego komunikatu NCBR. - Nagle po naszej konferencji prasowej zobaczyliśmy w oświadczeniu NCBR, że jest mocno uzupełniony kalendarz o różne działania, czynności kontrolne - powiedział.