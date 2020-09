"Apelacja została złożona". Wniosek o zmianę wyroku w sprawie wypadku Szydło

- Apelacja została złożona - przekazał w rozmowie z tvn24.pl adwokat Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika, który kierował seicento, gdy doszło do wypadku z udziałem kolumny przewożącej ówczesną premier Beatę Szydło. - Wniosek apelacji to wniosek o zmianę wyroku i uniewinnienie - dodał.

W połowie lipca pismo oświęcimskiego sądu w tej sprawie wpłynęło do tamtejszej prokuratury. W lakonicznym wniosku nikt personalnie nie został jednak wymieniony, dlatego śledczy poprosili o jego uzupełnienie. Gdy to się stało, Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu przekazała sprawę Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Pociej o decyzji prokuratury

- Jednakże uważamy, że rozstrzygnięcie to w sposób istotny narusza interes prawny mojego klienta, w związku z tym zwróciłem się drogą pisemną do prokuratury z wnioskiem o doręczenie tego postanowienia w celu złożenia od niego środka odwoławczego - poinformował obrońca Kościelnika. - Nie ulega wątpliwości, że gdyby zostało wszczęte to postępowanie, to wina kierowcy BOR-u - jeżeli zostałaby ustalona - znajduje bezpośrednie przełożenie na stopień winy mojego klienta. Przecież chodzi o to samo zdarzenie - zaznaczył adwokat.