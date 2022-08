Wypadek autokaru w Chorwacji. 13 rannych przyleci w środę do Polski

Trzynaście osób poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji ma wrócić dziś samolotem wojskowym do Polski. Przylot do Warszawy jest planowany na popołudnie. Rzecznik resortu zdrowia podawał wczoraj, że stan rannych jest stabilny, ale większość będzie wymagała opieki ortopedycznej ze względu na złamania kończyn i urazy kręgosłupów.

W wypadku, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie w Chorwacji, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Autokarem podróżowali polscy pielgrzymi do Medziugoria w Bośni i Hercegowinie.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował we wtorek, że w środę trzynaście osób przyleci samolotem wojskowym do Polski. Wymienił, że jedna z osób musi trafić z Warszawy do Krakowa "na szereg operacji". - Część osób poleci do Poznania, część zostanie w Warszawie i zostanie rozdysponowana do poszczególnych szpitali - mówił. Zaznaczał, że większość z tych osób nadal wymaga opieki ortopedycznej. - Osoby są po szeregu złamań, często z urazami kręgosłupa. Najwięcej obrażeń dotyczy kręgosłupa i różnego rodzaju złamań kończyn - mówił.