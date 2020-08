Maturzyści poznają wyniki egzaminów

We wtorek absolwenci, którzy przystąpili do matury, dowiedzą się, jakie uzyskali wyniki. Ze względu na epidemię tegoroczna sesja egzaminacyjna się opóźniła, egzaminy odbywały się w reżimie sanitarnym, nie było też obowiązkowych egzaminów ustnych.

W związku z epidemią COVID-19 od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony, kolejno: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.

W związku z tym, maturzyści po raz pierwszy w historii tak zwanej nowej matury, czyli od 2005 roku, podeszli do egzaminów nie w maju, a w czerwcu. Przeprowadzone zostały tylko egzaminy pisemne. Rząd wcześniej zdecydował, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych.

Aby zdać maturę, maturzysta musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Poprawka we wrześniu

Maturzyści, którzy zdawali egzaminy w terminie głównym, jak i poprawkowym (w lipcu) poznają wyniki we wtorek. Będą je mogli sprawdzić w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Udostępnianie wyników w specjalnych serwisach rozpocznie się między godziną 8 a 10.

Logowanie do każdego z systemów odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła, które absolwenci otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali.

We wtorek maturzyści otrzymają też świadectwa dojrzałości. Sposób ich wręczenia uczniom ustalą dyrektorzy szkół. Ze względów epidemicznych świadectwa mają być przekazane uczniom w sposób bezpieczny.

Termin egzaminu poprawkowego dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych, wyznaczono na 8 września. Jego wyniki zostaną podane do 30 września. Postanowiono, że egzaminy przeprowadzone będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisje Egzaminacyjną i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Cztery obowiązkowe egzaminy

Tak jak w latach ubiegłych, także w tym roku maturzysta musiał przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego i obcego oraz z matematyki. Były one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tak zwanych przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Bez egzaminów ustnych

W tym roku uczniowie nie musieli za to przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Pozostali na świadectwie maturalnym w miejscu gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego będą mieli adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano". W 2021 roku egzaminy ustne znów mają być przeprowadzane.

Autor:akw

Źródło: PAP, tvn24.pl