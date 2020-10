Rosja, Iran i Dumni Chłopcy. "Desperackie próby podejmowane przez desperackich adwersarzy"

- Widzieliśmy wysłane przez Iran sfabrykowane e-maile, które miały zastraszać wyborców, podżegać do niepokojów i działać na szkodę prezydenta Trumpa - powiedział Ratcliffe. Działania podejmowane przez Rosję miały natomiast nakłaniać do głosowania na Trumpa.

Zapewnili, że mimo podejmowanych przez Iran i Rosję działań, Amerykanie mogą być pewni, że ich głosy będą policzone. - Te działania to desperackie próby podejmowane przez desperackich adwersarzy - ocenił Ratcliffe.

Proud Boys

Według Associated Press wyborcy zaliczani do zwolenników Partii Demokratycznej w co najmniej czterech "wahających się" stanach, w tym na Florydzie i w Pensylwanii, mieli otrzymywać e-maile z pogróżkami i ostrzeżeniami "dostaniemy cię", jeśli odbiorca nie odda głosu na Donalda Trumpa. E-maile miały być wysyłane przez skrajnie prawicowe ugrupowanie "Proud Boys" (Dumni Chłopcy).