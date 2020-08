Poczobut: Ludzie pokazują, że stali się władzą. Łukaszenka nie ma dobrego rozwiązania

Fala protestów rozlała się na terenie całego kraju i praktycznie we wszystkich miastach został pobity rekord frekwencji na podobnych akcjach - powiedział w TVN24 dziennikarz Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Skomentował także niedzielne wystąpienie białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki. - Chciał zademonstrować siłę, ale na tle tego, co się odbywa w kraju, to wyglądało po prostu żałośnie - ocenił. W niedzielę ulicami Mińska w proteście przeszedł wielotysięczny tłum.

"Pokazują, że stali się władzą"

"Chciał zademonstrować siłę, ale na tle tego, co się odbywa w kraju, to wyglądało po prostu żałośnie"

Zdaniem Poczobuta prezydent Białorusi "chciał zademonstrować siłę, ale na tle tego, co się odbywa w kraju, to wyglądało po prostu żałośnie". - Jego wystąpienie nie przekonało Białorusinów, zwłaszcza, że było takie histeryzujące. Moim zdaniem Alaksandr Łukaszenka nie ma dobrego rozwiązania z tej sytuacji. Próbował załatwić to siłą, to mu się nie udało. Wręcz odwrotnie, to było dolanie oliwy do ognia. On nie chce odchodzić, ale na razie nie ma żadnego pomysłu, jak się utrzymać przy władzy - ocenił gość TVN24.