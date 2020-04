Kierwiński o Szumowskim: jest kolejnym politykiem PiS-u ze złamanym kręgosłupem

Pan minister Łukasz Szumowski jest kolejnym politykiem PiS-u, który buduje fałszywą alternatywę, która jest bardzo po myśli Kaczyńskiego. Wybory korespondencyjne natychmiast albo wybory za dwa lata - mówił na konferencji prasowej poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do rekomendacji ministra zdrowia dotyczących wyborów prezydenckich.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w piątek o swoich rekomendacjach dla premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. - Moje rekomendacje przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie, gdzie wszyscy idziemy do urn, spotykamy się w lokalach wyborczych, (są takie, że wybory - red.) są możliwe najwcześniej w sposób bezpieczny za dwa lata - i taka jest moja rekomendacja. Jeżeli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne - przekazał Szumowski.

Szumowski: nie ma lepszych lub gorszych terminów czy miesięcy na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych TVN24

"Minister Szumowski miał być polskim bohaterem"

Do rekomendacji ministra odniósł się w sobotę poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. - Przez wiele tygodni pan minister Szumowski był kreowany na bohatera, który pokona koronawirusa. Minister Szumowski miał być polskim bohaterem, a okazało się, że jest kolejnym politykiem PiS-u ze złamanym kręgosłupem. Kręgosłupem złamanym przez Jarosława Kaczyńskiego - powiedział.

- Wczoraj pan minister Szumowski okazało się, że wpisał się w stu procentach w scenariusz, który napisał Jarosław Kaczyński. Pan minister Szumowski jest kolejnym politykiem PiS-u, który buduje fałszywą alternatywę, która jest bardzo po myśli Kaczyńskiego. Wybory teraz korespondencyjne natychmiast albo wybory za dwa lata. To jest alternatywa fałszywa, to jest alternatywa polityczna. Ta wczorajsza opinia pana ministra Szumowskiego to była polityczna wrzutka, a nie opinia lekarza, nie opinia fachowca - stwierdził Kierwiński.

Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają wniosek do prokuratury, bo jak mówią, nawet jeżeli jedna osoba dodatkowo zachorowałaby na koronawirusa z powodu tego, że odbędą się wybory, to już powinna być odpowiedzialność karna dla tych, którzy do tych wyborów dążą. Jak powiedział na konferencji prasowej poseł tej partii Cezary Tomczyk, wniosek zostanie złożony w poniedziałek.

- Artykuł 165 (Kodeksu karnego - red.) - kto naraża życie ludzi podlega sankcji. Osiem lat więzienia grozi temu, kto narazi dzisiaj zdrowie polskich obywateli. Ale minister Szumowski odgrywa dzisiaj w społeczeństwie rolę wyjątkową. Do tej pory ludzie go postrzegali jako tego, kto informuje o zagrożeniu. Dzisiaj z człowieka, który informuje o zagrożeniu stał się człowiekiem, który zagrożenie na Polaków sprowadza i nie może być na to absolutnie naszej zgody - stwierdził Tomczyk.

W poniedziałek przewodniczący PO Borys Budka ma też przedstawić rozwiązanie dające szansę, by politycy mogli wspólnie, w porozumieniu wyjść z pata związanego z wyborami prezydenckimi.

Wicerzecznik PiS: działania absurdalne

Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel ocenił, że zapowiedź złożenia przez posłów KO wniosku do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia to działania "zupełnie absurdalne, pokazujące kompletny brak logiki i zagubienie Koalicji Obywatelskiej".

- Zarzucanie czegoś takiego ministrowi, który walczy z pandemią i ma na tym polu jedne z lepszych wyników w skali europejskiej, który rekomenduje najbardziej bezpieczny sposób przeprowadzenia wyborów, jest niepoważne i nie warte zajmowania się tym - powiedział.

Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym

W ubiegłym tygodniu Sejm - głosami posłów PiS - uchwalił ustawę, zgodnie z którą majowe wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w trybie głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii marszałek Sejmu Elżbieta Witek może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu.

Nad ustawą pracuje aktualnie Senat, a konkretnie trzy połączone komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Autor:mart,js/pm