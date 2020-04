Kidawa-Błońska: w tak zorganizowanych wyborach nie wezmę udziału

Kidawa-Błońska: jeżeli będą zorganizowane w taki sposób, to nie wezmę w nich udziału nawet, jak będą w czerwcu

Budka: trwa próba korupcji politycznej

Na tej samej konferencji przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że PiS próbuje zbudować większość, która poprze ustawę wprowadzającą głosowanie korespondencyjne po tym, jak wróci ona z Senatu i że zwraca się w tej sprawie do posłów opozycji. - Od dłuższego czasu trwa próba wyrywania, w sposób bardzo wręcz nieprzyzwoity, parlamentarzystów, posłów opozycji, próba korupcji politycznej, która dotyczy wszystkich klubów i kół opozycyjnych - stwierdził Budka. - Chcę jasno powiedzieć, że takie metody są niedopuszczalne, chcę wezwać Jarosława Kaczyńskiego, by zaprzestał wysyłania emisariuszy, którzy składają absolutnie niegodne propozycje parlamentarzystom różnych klubów i kół parlamentarnych (...). Żądam od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, by zaprzestał tego typu działań, które są moim zdaniem absolutnie niegodne, nieuczciwe, ale przede wszystkim pokazują bezsilność obozu władzy - mówił Budka. Dodał, że dzisiaj opozycja staje po stronie prawa obywateli do tego, by sami wybrali prezydenta, prawa do bezpiecznych i uczciwych wyborów. - Dzisiaj próbujemy sformułować większość parlamentarną, która zapewni, że wybory będą uczciwe i bezpieczne - powiedział. Stwierdził, że 80 procent Polaków nie akceptuje "nieuczciwej formuły korespondencyjnej i niebezpiecznych majowych wyborów". - Dzisiaj to opozycja wzięła na siebie ciężar, by zapewnić w Polsce elementarne standardy i chciałbym, żeby te elementarne standardy były przestrzegane również przez partię rządzącą, by wreszcie zaprzestać tego teatru, by zaprzestać działań, które mają znamiona korupcji politycznej - dodał.