Podpisy złożone in blanco. Jak PiS szykowało projekt o głosowaniu korespondencyjnym

Część podpisów posłów PiS pod złożonym w poniedziałek projektem dotyczącym głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich było złożonych in blanco – przyznaje w rozmowie z tvn24.pl poseł tej partii, Henryk Kowalczyk.

W poniedziałek około godz. 13 Prawo i Sprawiedliwość przegrało w Sejmie głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad wcześniej złożonego projektu ustawy dotyczącego sposobu głosowania w wyborach prezydenckich. To oznaczało, zgodnie z sejmowym regulaminem, że nie można było rozpocząć nad nim prac. Ogłoszono przerwę w obradach do 18.30.