Wybory parlamentarne w Niemczech. Jak zagłosuje "pokolenie Grety"

2,8 miliona młodych Niemców będzie mogło po raz pierwszy głosować w wyborach do Bundestagu, które odbędą się 26 września. "Zasługują na swoją nazwę 'pokolenie Grety', ponieważ są zaangażowani politycznie, a środowisko i klimat są decydującymi dla nich punktami w wyborach" - pisze portal RND, który zlecił sondaż, by dowiedzieć się, jakie preferencje polityczne ma nowa rzesza wyborców.

Do udziału we wrześniowych wyborach do Bundestagu uprawnionych będzie 60,4 mln osób, w tym 2,8 mln po raz pierwszy. W sumie 8,7 mln uprawnionych będzie miało mniej niż 30 lat.

Najmłodsza grupa, która będzie mogła zagłosować po raz pierwszy, jest najmniejszą grupą wiekową spośród wszystkich uprawnionych w Niemczech do głosowania. Najliczniejsza grupa wiekowa to pokolenie 70 plus, do której należy blisko 20 procent wyborców. "Jednak znaczenia głosów najmłodszych wyborców nie należy lekceważyć. Wydaje się, że grupa młodych jest obecnie politycznie bardziej zaangażowana niż kiedykolwiek" – podkreśla RND.