Maseczki, rękawiczki, jednorazowe długopisy. Gminne wybory czasu pandemii

W niedzielę lokalne wybory odbywały się z tego powodu m. in. w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie), gminach Somonino i Bobowo (woj. pomorskie), Obrzycku (woj. wielkopolskie), gminie Niedźwiedź (woj. małopolskie) oraz w gminach Medyka i Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Lokale wyborcze były otwarte od godziny 7 do 21.

Wybory w warunkach szczególnej ostrożności

- Absolutnie żadnych złych sygnałów nie mieliśmy z żadnego miejsca, wszystko odbywa się w spokoju - zapewniał rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski. Zaznaczył, że niedzielne wybory mają szczególny charakter, ponieważ - mimo epidemii - wyborcy głosują bezpośrednio w lokalach wyborczych i szczególna uwaga jest przywiązana do kwestii bezpieczeństwa sanitarnego. - To wszystko było starannie przestrzegane, poczynając od miejsc, gdzie wchodzi się do lokali wyborczych - odstępy dwumetrowe między wyborcami - a do tego zabezpieczenia sanitarne w środku, w lokach wyborczych - wyliczał Grzelewski.