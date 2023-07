Ciało młodego mężczyzny w parku. Sprawą zajmuje się prokuratura

czytaj dalej

Michał Dworczyk, ówczesny szef kancelarii premiera, jak wynika z kolejnego opublikowanego w internecie maila, miał napisać w marcu 2019 roku do premiera Mateusza Morawieckiego wiadomość zatytułowaną "Kukiz". Jest w niej mowa o kulisach rozmów rządu z posłami Kukiz'15. "Tyszka, podkreślając, że muszą się uwiarygadniać i, że to nic osobistego, obiecał, że będzie się 'uwiarygadniał', atakując rząd 'in corpore', a nie personalnie - zobaczymy" - czytamy między innymi w treści maila.