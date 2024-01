Nie zdążyłeś wpłacić do puszki? Zobacz, w jaki sposób ciągle możesz wspomóc WOŚP

czytaj dalej

Uraz głowy i kręgosłupa spowodowany wypadkiem drogowym był przyczyną śmierci 11-letniego Pawła, w którego w Humniskach (woj. podkarpackie) wjechała 78-letnia kobieta kierująca osobowym oplem. To ostatnia ekspercka opinia, na którą czekał prokurator. Wkrótce do sądu trafi akt oskarżenia przeciwko 78-latce. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi jej do ośmiu lat więzienia.