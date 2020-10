Obiecali mu obywatelstwo za udział w wojnie. Po 53 latach spełnili obietnicę

Pochodzący z Meksyku Sanchez do amerykańskiego wojska zaciągnął się w wieku 20 lat. "Władzę przejął Lyndon B. Johnson i zarządził nabór młodych ludzi takich jak ja. Cytował swojego poprzednika Johna F. Kennedy'ego: 'Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was; pytajcie, co wy możecie zrobić dla kraju'" - wspomina weteran w lokalnej TV. Jemu oraz wielu imigrantom w zamian za służbę obiecano amerykańskie obywatelstwo.