Spotkali się na Białorusi. Rozmowy Rosjan i Ukraińców w piątym dniu inwazji

Charków został ostrzelany przez rosyjską armię rakietami Grad. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, powiedział w TVN24, że "to wstrząsające barbarzyństwo". Podkreślał, że "tego rodzaju systemu walki w ogóle nie stosuje się w operacjach miejskich". - To są objawy szaleństwa. Ja się dziwię tym dowódcom rosyjskim, którzy wydali taki rozkaz - mówił Bieniek.