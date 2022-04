34 wagony z żywnością i lekami. Największy prywatny transport pomocy humanitarnej jedzie do Charkowa

34 wagony, w tym blisko 1000 palet, pół tysiąca ton żywności, leków i innych środków pierwszej potrzeby wysłali do Charkowa Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. To największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej.

Liczący 34 wagony pociąg opuścił Polskę w czwartek, a konwój ze względów bezpieczeństwa utrzymany był w największej tajemnicy. Do Charkowa wysłano pół tysiąca ton materiałów, między innymi żywność - konserwy, mąkę, ryż, kaszę, mleko; lekarstwa, a także śpiwory i koce. Zakup produktów został sfinansowany przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę, prezesa InPost, a transport zorganizowano we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

To kolejna inicjatywa małżeństwa i Omenaa Foundation - w ostatnich dniach Konwój Polskich Serc dotarł między innymi do Równego, a w Warszawie otwarto ośrodek wsparcia i edukacji matek i dzieci z Ukrainy. To największy ufundowany z prywatnych środków konwój z Polski - 34 wagony, blisko 1000 palet, czyli pół tysiąca ton z produktami spożywczymi oraz środkami opatrunkowymi.