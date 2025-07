Ukraińskie drony nad Moskwą. Tymczasowo zawieszono ruch na czterech lotniskach

Rada Najwyższa poparła powołanie Swyrydenko na urząd premiera Ukrainy Źródło: Reuters

Ataki ukraińskich dronów na Moskwę

Rosja poinformowała w niedzielę o kolejnych ukraińskich atakach dronów na Moskwę. Zestrzelono co najmniej 14 dronów, o czym napisał mer Siergiej Sobianin w Telegramie. Ratownicy zostali rozmieszczeni w rejonach, gdzie spadły ich szczątki. Nie ma doniesień o poważnych szkodach ani rannych. Cztery moskiewskie lotniska wstrzymały loty - poinformowała DPA.

Ze względów bezpieczeństwa ruch lotniczy na czterech moskiewskich lotniskach: Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo i Żukowski, został tymczasowo zawieszony - poinformowały rosyjskie media powołując się na urząd lotniczy Rosawiacja. Ograniczenia są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego, wyjaśnił urząd.

W sobotę Ukraina również zaatakowała cele w Rosji dronami w ramach obrony przed agresją Moskwy - pisze agencja DPA.

Sztab Generalny: 177 starć bojowych w ciągu ostatniej doby

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w sobotę, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 177 starć bojowych z wojskami Rosji. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną podał w najnowszym raporcie, że siły rosyjskie posunęły się naprzód na północy obwodu sumskiego.

"Ogółem w ciągu minionej doby odnotowano 177 starć bojowych. Według zaktualizowanych danych wczoraj (w piątek - red.) najeźdźcy przeprowadzili na terytorium Ukrainy dwa ataki rakietowe i 71 uderzeń lotniczych, użyli sześciu rakiet i zrzucili 101 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystali 3843 drony kamikadze do uderzeń oraz przeprowadzili 5825 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, w tym 98 – z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych" - czytamy w komunikacie.

Deportacje Ukraińców

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oskarżył w sobotę po południu Rosję o deportowanie Ukraińców do Gruzji i pozostawianie ich setki kilometrów od domu bez odpowiednich dokumentów. Wielu deportowanych to byli więźniowie - podkreślił we wpisie w serwisie X.

"Od czerwca Rosja znacznie zwiększyła liczbę deportowanych obywateli Ukrainy, głównie byłych skazańców, do granicy z Gruzją" - napisał Sybiha. "W rezultacie dziesiątki osób, z których wiele nie posiada odpowiednich dokumentów, utknęło w strefie tranzytowej". Jego zdaniem dowodzi to, że Rosja używa deportacji jako broni.

Sybiha powiedział, że 43 obywateli zostało przetransportowanych z Gruzji do Ukrainy przez Mołdawię, ale więcej osób czeka w ciężkich warunkach na granicy. Wezwał Rosję do przetransportowania ich do granicy ukraińskiej.

Wiadomość do Moskwy od Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych swoje codzienne wystąpienie wideo. "Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Rustem) Umierow poinformował, że zaproponował stronie rosyjskiej kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu" - przekazał we wpisie na Facebooku.

"Należy zwiększyć dynamikę negocjacji. Trzeba zrobić wszystko, aby osiągnąć zawieszenie ognia. A strona rosyjska musi przestać unikać podejmowania decyzji" - dodał.

Umierow oświadczył też, że dalsze rozmowy z Rosją będą miały sens jedynie wtedy, gdy dojdzie do spotkania prezydenta Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

