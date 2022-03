Rosyjscy żołnierze "strzelają i ukrywają się w wioskach wśród cywilów"

"Sprowadzili ludzi z 'ŁRL' i 'DRL' [tak zwanych Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej, separatystycznych, uznanych przez Rosję regionów na wschodzie Ukrainy - przyp. red.]. To nie są żołnierze. Mówią: 'Chcemy wrócić do domu. Czy dojdziemy stąd do domu na piechotę?'. Ale nie pozwala im na to ogień zaporowy. [Rosjanie - przyp. red.] robią to, żeby odwrócić naszą uwagę" - dodał szef władz obwodowych.