Apel o wstrzymanie dostaw do Rosji i Białorusi. "Handlujecie z odpowiedzialnymi za ludobójstwo"

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaapelowała do firm o wstrzymanie dostaw do Rosji i Białorusi. "To w istocie dostawy śmierci. Prosimy o refleksję, pieniądze to nie wszystko" - napisała. Wezwała również rząd do podjęcia działań w celu izolacji handlowej Rosji i Białorusi.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wystosowała w sobotę apel do przedsiębiorców z Unii Europejskiej, którzy zaopatrują reżimy w Rosji i Białorusi. Opublikowała go na swojej stronie internetowej. W wiadomości wskazała na TIR-y, które przejeżdżają przez granicę Polski i Unii Europejskiej w Terespolu.

"Apelujemy do firm, które w czasie agresji na Ukrainę prowadzą handel z Rosją i Białorusią, o zaprzestanie dostaw. Handlujecie z odpowiedzialnymi za ludobójstwo! Apelujemy do firm transportowych: dostawy do Rosji i Białorusi to w istocie dostawy śmierci. Prosimy o refleksję, pieniądze to nie wszystko!" - napisano.

Samochodowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu tvn24

"Zastanówcie się, w czym uczestniczycie"

W apelu zwrócono również uwagę, że przedsiębiorcy z Ukrainy i Polski ponoszą konsekwencje rosyjskiej agresji, jakimi są zniszczenia przedsiębiorstw, konieczność przerwania i relokacji działalności gospodarczej. Wskazano, że ofiarami wojny są ukraińscy pracownicy, których dzieci i żony giną podczas nalotów na osiedla mieszkaniowe. W apelu przypomniano, że ponad milion ukraińskich kobiet i dzieci musiało uciekać przed śmiercią do Polski.

"Handlujący z Rosją i Białorusią, transportowcy - zastanówcie się, w czym uczestniczycie. Tej odpowiedzialności nie zdejmie żaden PR i CSR" - napisano w apelu.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wezwała także polski rząd do podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków prowadzących do skutecznej izolacji handlowej Rosji i Białorusi.

W sobotę odbyła się konferencja prasowa na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy PAP/Radek Pietruszka

Do kwestii transportu ciężarówkami towarów do Rosji i Białorusi odniósł się na sobotniej konferencji rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak powiedział, Rada Europejska nie zgodziła się na wstrzymanie transportu samochodowego do obu tych krajów. Dodał, że rząd szuka "takich rozwiązań i takich furtek prawnych, aby ograniczyć taką działalność", ale decyzja o ich wykorzystaniu musi zostać podjęta wspólnie.

Mueller powiedział także, że w sprawie koordynacji takiej decyzji premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premier Litwy.

Atak Rosji na Ukrainę - oglądaj program specjalny w TVN24

Autor:MAK//now

Źródło: PAP