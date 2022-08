Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 159 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że minionej doby doszło do jednego z najpotężniejszych ostrzałów Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji. Wezwał ludzi zamieszkujących obwód doniecki do opuszczenia tego regionu. Z kolei ukraińska armia ostrzelała 40 rosyjskich wagonów kolejowych, które przybyły z żołnierzami i sprzętem z okupowanego Krymu do obwodu chersońskiego na południu Ukrainy.