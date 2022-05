Kijów skraca godzinę policyjną, otwierają się kina i teatry. Stopniowy powrót do normalności

Kijowianie coraz bardziej starają się prowadzić życie na tyle normalne, na ile to możliwe. Od niedzieli w stolicy Ukrainy zostaje skrócona godzina policyjna, a przejazd komunikacją miejską nie będzie już darmowy. Otwiera się coraz więcej centrów handlowych, kin i teatrów.

Już od niedzieli godzina policyjna w Kijowie będzie trwała krócej, od godziny 23 do godz. 5. Od poniedziałku przejazd środkami komunikacji miejskiej będzie odpłatny i będą one jeździły dłużej. W mieście otwierają się kolejne muzea, w tym Muzeum Wody. Podwoje dla odwiedzających otworzyło też kijowskie zoo.

Kolejka do stacji benzynowej w Kijowie

Kolejka do stacji benzynowej w Kijowie

Wspierają wojskowych

W restauracjach coraz większą popularnością cieszy się akcja "zawieszonej kawy" (lub innego napoju) i "zawieszonej pizzy" (lub innego dania) dla wojskowych - polega to na tym, że oprócz dania lub napoju dla siebie kupuje się drugą porcję na później, do odebrania przez żołnierza, który nie będzie musiał za to zamówienie płacić. Otwiera się coraz więcej urzędów, banków, sklepów, centrów handlowych, kin, bibliotek i teatrów.