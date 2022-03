Brytyjski marszałek lotnictwa: obecność generałów na froncie sugeruje, że sprawy dla Rosji idą źle

Brytyjski wojskowy rozmawiał w sobotę ze stacją Sky News. - Generałowie dywizji zazwyczaj nie zbliżają się tak mocno do frontu. Jeśli to robią, to coś jest bardzo nie w porządku. To pokazuje, że rosyjskie wojsko na Ukrainie jest napięte do granic możliwości i aby spróbować coś z tego uratować, generałowie są na froncie, faktycznie przymuszając żołnierzy do ostatniego wysiłku - mówił Edward Stringer, brytyjski marszałek lotnictwa.