Mam niedosyt, bo ta historia pokazuje, na ile niesprawne jest polskie państwo. Ten proces nie musiał trwać aż dziesięć lat. Ale, co bardziej skandaliczne, pięć lat temu własne państwo mnie zdradziło mnie, bo postawiło mnie przed sądem - mówił były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak w "Faktach po Faktach".

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił wyrok w sprawie brutalnego pobicia byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka. Piotr Polaszczyk został skazany na 10 lat więzienia, Jacek W. - na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec Polaszczyka orzeczono 10-letni zakaz zbliżania się i kontaktowania z Kwaśniakiem. Na mocy wyroku Polaszczyk ma też zapłacić Kwaśniakowi zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - 500 tysięcy złotych. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Polaszczyk to były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, jest też głównym podejrzanym w sprawach dotyczących afery finansowej SKOK.

Wojciech Kwaśniak był dziś gościem w "Faktach po Faktach".

"Mam nadzieję, że pierwszy wyrok uruchomi kolejne wyroki"

- Cieszę się, że doszło do zakończenia tego procesu, co nie było łatwe. Cieszę się, że pan Polaszczyk został skazany. Mam nadzieję, że to początek ujawniania prawdy, bo od początku procesu twierdziłem, że nie wszyscy, którzy przyczynili się do zamachu na mnie, zasiadają na ławie oskarżonych - powiedział Kwaśniak.

- Mam nadzieję, że ten pierwszy wyrok uruchomi kolejne wyroki, podobnie jak z przywracaniem praworządności w Polsce - dodał.

Zwrócił uwagę, że na ławie oskarżonych zabrakło między innymi członków władz SKOK-u. - Nie zasiadają wyższym stopniem oficerowie służb specjalnych niż pan Piotr Polaszczyk. Nie zasiadają być może też inne osoby, które były uwikłane w tę działalność - ocenił.

- Mam niedosyt, bo ta historia pokazuje, na ile niesprawne jest polskie państwo. Ten proces nie musiał trwać aż dziesięć lat. Ale, co bardziej skandaliczne, pięć lat temu własne państwo mnie zdradziło mnie, bo postawiło mnie przed sądem, bo rzekomo za mało aktywnie działałem w tej sprawie - mówił Kwaśniak.

- W ten sposób państwo i służby specjalne, w tym prokuratura, chcą odsunąć odpowiedzialność od siebie, bo to oni przez lata prowadzili swoje nieefektywne postępowanie w sprawie działalności SKOK Wołomin - dodał.

Kwaśniak o postawie Tuska: inne podejście niż podejście poprzedniego premiera

Zapytany, czy warto było czekać na ten wyrok odpowiedział, że "warto", chociaż to "nie przywróci szczęścia rodzinnego, dobrej reputacji i kariery zawodowej". - To wszystko już zostało zniszczone. (...) To jest właśnie przykład tego, że własne państwo zdradziło swojego urzędnika i nie ceniło kosztu jego przelanej krwi. Cudem przeżyłem i jeszcze dodatkowo mnie oskarżyło (państwo - red.). To jest rzecz niespotykana - mówił Kwaśniak.

Odniósł się też do słów premiera Donalda Tuska, który powiedział, że jest otwarty na spotkanie z byłym wiceszefem KNF. - To jest miłe. Nigdy osobiście nie poznałem premiera Tuska i chętnie się spotkam. To jest takie inne podejście niż podejście poprzedniego premiera Morawieckiego, do którego moja żona publicznie się zwracała z prośbą o zajęcie stanowiska. Premier Morawiecki mnie znał (...) i wiedział, jakim jestem człowiekiem, a mimo to pominął to milczeniem - powiedział.

Wojciech Kwaśniak został pobity w 2014 roku w Wilanowie

Wojciech Kwaśniak jako wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego nadzorował kontrolę wołomińskiego SKOK-u, z którego - według prokuratury - wyprowadzono trzy miliardy złotych. W 2014 roku Kwaśniak został brutalnie pobity przed swoim domem w warszawskim Wilanowie.

Choć został pobity pałką teleskopową, zachował przytomność. Jak relacjonował "furtka była zatrzaśnięta", nie miał "żadnej możliwości ucieczki". - Napastnik cały czas atakował wyłącznie moją głowę. Były to bardzo silne uderzenia. Nie wiem do tej pory, dlaczego nie straciłem wtedy przytomności. Udało mi się jakoś ściągnąć sprawcy kominiarkę. Na twarz miał naciągniętą pończochę. W pewnym momencie sprawca odstąpił od ataku i uciekł - opowiadał były wiceszef KNF.

