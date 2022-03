Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

40 złotych dziennie na osobę - tyle wynosi dofinansowanie kosztów pobytu uchodźcy. O świadczenie mogą się ubiegać wszyscy Polacy, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach. Żeby odebrać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Od środy jest to już możliwe. Tłumaczymy, jak to zrobić.

Od środy 16 marca można ubiegać się o dofinansowanie kosztów pobytu osób, które przyjęliśmy do swoich domów. 40 złotych to kwota, która ma pokryć dzienne koszty wyżywienia i zakwaterowania uchodźcy. Świadczenie można pobierać przez maksymalnie 60 dni, co daje łączną kwotę 2400 złotych na dwa miesiące. Dofinansowanie przewiduje już uchwalona specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

Odpowiedni wniosek należy złożyć w wydziale spraw obywatelskich w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, w której mieszkamy. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane:

- nazwisko, PESEL lub nazwa podmiotu przyjmującego uchodźców i NIP;

- imię i nazwisko uchodźcy, jeśli posiada, to również numer NIP;

- numer rachunku bankowego osoby lub podmiotu wnioskującego;

- adres mailowy i numer kontaktowy;

Należy też wskazać liczbę przyjętych uchodźców, okres ich zakwaterowania i adres pobytu gości. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie w trzech kwestiach: trzeba potwierdzić, że zapewnia się uchodźcy zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnić, że za tę osobę nie wypłacono już świadczenia i potwierdzić świadomość odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.

Pieniądze wypłacane "z dołu"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker ogłosił wprowadzenie tego świadczenia podczas sobotniej konferencji prasowej. Tłumaczył, że pieniądze będą wypłacane wstecz. - Bez względu na to, kiedy polska rodzina goszcząca Ukraińców złoży ten wniosek, otrzyma środki wstecz, od dnia, kiedy tę rodzinę przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach - wyjaśniał Szefernaker, apelując, by nie ruszać ze składaniem wniosków już pierwszego dnia, bo może to "zablokować" urzędy.

Zwracał przy tym uwagę, że ważne jest, iż "wniosek będzie obejmował czas do momentu wypełnienia wniosku". - Czyli tak naprawdę każda osoba, która przyjęła pod swój dach Ukraińców, powinna złożyć jak najpóźniej ten wniosek, bo wtedy będzie on obejmował jak największy okres. Jeżeli ktoś złoży wniosek i dostanie finansowanie wstecz, a dalej będzie pomagał, to będzie potrzebny kolejny wniosek - wyjaśniał wiceszef MSWiA.

Autor:ww/dln

Źródło: tvn24.pl