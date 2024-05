Potrącił pieszego, chwilę z nim dyskutował i odjechał. Poszkodowany próbował go gonić

Kierowca osobowego renaulta wjechał na przejście dla pieszych, na którym znajdował się mężczyzna. Pieszy został potrącony. Na nagraniu z miejskiego monitoringu widać, że kierujący wysiadł i przez chwilę dyskutował z poszkodowanym. Następnie wsiadł do samochodu i odjechał, a poszkodowany gonił go pieszo.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek we Włoszczowie. Jak ustaliła policja, kierujący renaultem 59-latek był trzeźwy. Na nagraniu z monitoringu widać, jak mężczyzna wyjeżdża zza zakrętu prosto na przejście dla pieszych, przez które przechodzi 42-latek. Dochodzi do zderzenia.