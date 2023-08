Wszedł do wody, żeby pomóc synom. Nie żyje

Reanimacja nie przyniosła skutku

Uratowali 7 osób, na pomoc dla 35-latka było za późno

Niedługo po tym jak rozłożyli się na plaży, usłyszeli wołanie. Dwóch nastolatków nie mogło wydostać się z wody. "Fabio rzucił się na pomoc, a chwilę za nim do morza wskoczył ratownik. To ten drugi pomógł dwóm tonącym. W międzyczasie 36-latek zaczął mieć kłopoty: walczył z silnym prądem, który utrudniał mu powrót do linii brzegowej. Chwilę później dotarł do niego inny ratownik i wyciągnął go na brzeg" - relacjonuje "Il Giornale".

"Idziemy na starcie fizyczne: człowiek przeciwko człowiekowi"

- Żadna interwencja w wodzie w stosunku do osoby, która tonie, walczy, której determinacja jest wyższa niż nasza, nie jest bezpieczna. Wprost mówiąc, my idziemy na starcie fizyczne - człowiek przeciwko człowiekowi, chociaż cel jest wspólny. Tyle że ratownik profesjonalnie podchodząc do działania, działa w sposób metodyczny, wyszkolony. I uwaga, nie ma takiego pierwszego błędu pod tytułem "Nie wahał się ani chwili". Ratownik wahał się, poświęcił jakąś chwilę, wziął to coś, co miał pod ręką. Jeżeli jest ratownikiem zawodowym, to on ma zawodowy sprzęt. Jeżeli jest po prostu strażakiem, policjantem, ratownikiem, wysportowaną, pływającą osobą, która jest świadkiem zdarzenia, to apeluję, żeby zawahał się chwilę, rozejrzał wokół i wziął cokolwiek, co ma dodatnią pływalność - opowiadał w lipcu na antenie TVN 24.