Meloni przyjęła Macrona. "Musimy kontynuować z Włochami całą rozpoczętą pracę"

Giorgia Meloni, nowa premier Włoch, spotkała się w niedzielę w Rzymie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - podała agencja informacyjna Ansa. Do niezapowiadanej wcześniej rozmowy doszło dzień po zaprzysiężeniu jej gabinetu. Macron jest pierwszym przywódcą, z którym spotkała się szefowa rządu centroprawicy.

Francuski prezydent przybył do Wiecznego Miasta na spotkanie międzyreligijne "Wołanie pokoju", zorganizowane przez Wspólnotę Sant'Egidio (Świętego Idziego). Uczestniczył w jego inauguracji razem z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Wizyta Macrona w Rzymie zbiegła się w czasie z rozpoczęciem pracy przez nowy włoski rząd. Wieczorem spotkał się z Meloni. Plany te były utrzymywane w tajemnicy do ostatniej chwili.

Dziennik "La Repubblica" podkreślił na swojej stronie internetowej, że to "próba dialogu między liderami".

"Spotkanie zmierza w dobrym kierunku"

Dodał, że "młodzieży i obu narodom jesteśmy winni to, by się to udało, w dialogu i z ambicją. Nasze pierwsze spotkanie w Rzymie zmierza w tym kierunku".