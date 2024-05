To jedyna gmina w Polsce, która w ten sposób wybrała wójta. Nie przy urnach

Malownicza gmina w Beskidzie Śląskim wybrała we wtorek wójta. Nie jest to poprzedni wójt, który w tegorocznych wyborach samorządowych był jedynym kandydatem. Mieszkańcy go nie chcieli. Radni wybrali jego dotychczasowego zastępcę. Nikt więcej nie chciał pełnić tej funkcji. – Mamy schyłek pracy społecznej – ocenia Maciej Mrówka, który ma rządzić Wilkowicami przez najbliższe cztery lata.

Burzliwa debata o apartamentowcach

Janusz Zemanek zrezygnował

Jako jedyny kandydat na wójta (to samo dotyczy burmistrzów i prezydentów miast), Zemanek musiał uzyskać ponad połowę głosów. Podobnie było w tym roku w wielu gminach w Polsce. Tylko w sąsiedztwie Bielska Białej – także w Jasienicy i w Kozach. Tam wójtowie pozostali na swoich stanowiskach. Zemanek przegrał sam ze sobą . Była to jedyna taka sytuacja w Polsce.

Wedle Kodeksu wyborczego wójta wybierają wtedy radni. Droga Zemanka do drugiej kadencji nie była jeszcze zamknięta. Tym bardziej, że wszyscy z piętnaściorga nowych radnych to samorządowcy z jego ugrupowania.

Nowy wójt, nowe plany dla Kępy Bystrzańskiej

I znowu był tylko jeden kandydat. Zgłosiła go grupa radnych. To Maciej Mrówka. 41-latek, z wykształcenia humanista, mieszka w Bielsku-Białej. Ale od dawna związany jest z Wilkowicami. 17 lat temu trafił na staż do urzędu gminy. I został do dzisiaj. W 2021 Zemanek powołał go na swojego zastępcę. Na drugiej sesji nowej rady wszyscy zagłosowali za Mrówką.